Хабаровск, 6 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Восточном военном округе (ВВО) в рамках весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, по данным на 6 мая для прохождения военной службы призвано более 3300 граждан. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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Отмечается, что большинство новобранцев имеют среднее и высшее образование, а также прошли курс начальной военной подготовки в организациях ДОСААФ России.

В призывных пунктах соблюдаются все требования по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Все молодые люди проходят обязательный медицинский осмотр специалистами различного профиля.

пресс-служба ВВО «Также призывники проходят дактилоскопическую процедуру… в целях оформления документов и выдачи персональной электронной карты (ПЭК). После прохождения медицинской комиссии и на основании полученных результатов психологического тестирования, комиссией военного комиссариата выносится решение о призыве гражданина на военную службу».

В сообщении ведомства подчёркивается, что ни один призывник не будет направлен в районы проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Большинство из них будут служить в соединениях и частях округа.

Всего в ходе весеннего призыва, который продлится до 15 июля, на военную службу в округе планируется призвать более 9000 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, военные комиссариаты Забайкальского края с начала весеннего призыва 2022 года обеспечили отправку в войска более 600 новобранцев.