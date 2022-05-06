Красноярск, , 09:20 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 11:00 (местное время) 6 мая зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 773 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в девяти районах.

Лесной пожар Temvremenem.me

Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве. В тушении задействовано 178 человек, 24 единицы техники.

За последние сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 пожар на площади 152 га — в 17 районах и Шарыповском муниципальном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в 52 районах края.

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