Бабаюртовский район, Дагестан, 6 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ДТП, в результате которого погиб человек, еще шестеро граждан пострадали. Получившие травмы госпитализированы, по данному факту проводится проверка, сообщили 6 мая в пресс-службе регионального управления МВД. Автоавария произошла 5 мая на 439-м километре автодороги «Астрахань-Махачкала».

Yarnews.net Авария

«46-летний житель Ростовской области, управляя автомобилем «ВАЗ-217 030», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris» под управлением 34-летней жительницы Каспийска», — уточнили в МВД.

При столкновении погиб на месте водитель отечественного автомобиля. Получили травмы четверо пассажиров — его супруга и трое детей в возрасте пяти, 11 и 12 лет. Также в больницы Махачкалы доставлены с различными телесными повреждениями водитель «Hyundai Solaris» и ее 13-летняя пассажирка.