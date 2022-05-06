Симферополь, , 09:17 — REGNUM Трое высокопоставленных сотрудников УМВД по Республике Крым стали фигурантами уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбуждено по результатам совместных мероприятий с региональным УФСБ и ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Обвинение в получении взятки уже предъявлено заместителю начальника полиции УМВД по городу Симферополю и двум руководящим сотрудникам уголовного розыска УМВД по городу Симферополю.

По предварительным данным следствия, летом 2021 года в полицию Крыма поступило сообщение из МВД по Республике Казахстан о содействии в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

«Установив местонахождение фигуранта уголовного дела, объявленного в розыск за совершение мошенничества, должностные лица УМВД России по городу Симферополю предложили ему за взятку в размере 1,5 млн рублей не выполнять розыскные мероприятия, сообщив, что в случае отказа мужчина будет экстрадирован по месту совершения преступления в Республику Казахстан для привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в СКР.

В итоге мужчина перечислил сотрудникам полиции часть взятки — в один миллион рублей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым. В рамках расследования дела проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для задержанных.