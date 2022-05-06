Замначальника полиции Симферополя обвиняется в получении взятки
Симферополь, 6 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Трое высокопоставленных сотрудников УМВД по Республике Крым стали фигурантами уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили 6 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбуждено по результатам совместных мероприятий с региональным УФСБ и ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым.
Обвинение в получении взятки уже предъявлено заместителю начальника полиции УМВД по городу Симферополю и двум руководящим сотрудникам уголовного розыска УМВД по городу Симферополю.
По предварительным данным следствия, летом 2021 года в полицию Крыма поступило сообщение из МВД по Республике Казахстан о содействии в проведении оперативно-розыскных мероприятий.
В итоге мужчина перечислил сотрудникам полиции часть взятки — в один миллион рублей.
Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым. В рамках расследования дела проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для задержанных.