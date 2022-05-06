Ньон, Швейцария, , 09:17 — REGNUM В финале футбольной Лиги Европы сыграют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Ответные полуфинальные матчи прошли 5 мая.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

«Айнтрахт» на своём поле обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный гол забил на 26-й минуте Рафаэль Борре. Первая игра завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкого клуба.

«Рейнджерс» дома победили немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Джеймс Тавернье (19), Глен Камара (24) и Джон Ландстрем (81), у «Лейпцига» гол забил Кристофер Нкунку (71). В первой встрече шотландский клуб уступил со счётом 0:1.

«Айнтрахт» выигрывал Кубок УЕФА в 1980 году. «Рейнджерс» один раз выходили в финал турнира — в 2008 году проиграли санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:2.

Финал Лиги Европы состоится 18 мая в испанской Севилье.