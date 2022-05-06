Ижевск, 6 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 мая прививку от коронавируса сделали 697 386 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 556 988 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

В течение двух дней показатели числа вакцинировавшихся не меняются.

При этом на 1533 человек увеличилось число жителей республики, которые прошли ревакцинацию. Всего повторную прививку сделали 149 214 граждан.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 35 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 581 житель республики.

За время пандемии в республике подтвердили 166 096 случаев заражения коронавирусом, из них 45 — за минувшие сутки.