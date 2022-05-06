Омск, 6 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Слухи о якобы заражении воды в Омской области вибрионами холеры опровергло региональное отделения Роспотребнадзора. Об этом 6 мая сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в регионе.

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«Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно–химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Роспотребнадзор постоянно работает над тем, чтобы не допустить завоза в названный регион указанной опасной инфекции, предпринимая все необходимые меры для того, что предотвратить ее возможное распространение на российской территории.

При этом уточняется, что последний случай заболевания холерой в Омской области был зафиксирован еще в 1972 году.

Отметим, ранее в ряде мессенджеров среди жителей Омской области распространялась информация о том, что в вода в регионе якобы заражена вибрионами холеры.