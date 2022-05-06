Астана, 6 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте Кайрату Лама Шарифу. Сообщение об этом 6 мая распространила пресс-служба главы Казахстана.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — говорится в сообщении.

Данный пункт не позволяет госслужащим Казахстана делать публичные заявления, если они не соответствуют политике, которую проводит государство, раскрывают служебную информацию или содержат неэтичные высказывания в адрес должностных лиц.

Стоит отметить, что Шариф ранее разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пост, в котором заявил о необходимости властям Египта «избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России». Посол также выступил за то, чтобы переименовать Нурс-Султан обратно в Астану.