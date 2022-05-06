Ижевск, , 09:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 35 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 581 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 166 096 случаев заражения коронавирусом, из них 45 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 33 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса 12 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

4021 человек скончался в регионе за время пандемии, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 18 человек, накануне в больницы попали 26 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2727 человек, 144 пациента ковид-центра имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 22 человека — в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 4 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 697 386 человек.

Второй компонент препарата получили 556 988 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.