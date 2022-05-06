Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Народ Китая не забудет варварского обстрела НАТО посольства КНР в Белграде в 1999 году, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В ходе заседания Совбеза ООН он напомнил, что в мае 1999 года НАТО выпусти ракеты по китайскому посольству в Югославии, в результате чего погибли три китайских журналиста, более 20 дипломатов получили ранения.

«Китайский народ никогда не забудет об этом варварстве, никогда не позволит подобной истории повториться», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировки Югославии со стороны НАТО, который вмешался в конфликт между албанскими сепаратистами с сербскими вооружёнными силами и полицией, начались 24 марта 1999 года и длились 78 дней.

По данным властей Сербии, в результате этих варварских бомбардировок погибли по меньшей мере 2,5 тыс. человек, ранения получили более 12,5 тысячи, в том числе 2,7 тыс. детей. На Сербию было сброшено около 22 тыс. тонн снарядов различной мощности, в том числе 37 тыс. кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.