Ульяновск, 6 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области ревакцинировались от COVID-19 около 130 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Власти со ссылкой на минздрав отмечают, что на 5 мая прививку от ковида сделали 718 229 жителей Ульяновской области, что составляет 90% от плана. Полностью завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 556 810 человек.

Также продолжается ревакцинация от COVID-19. По данным минздрава, ревакцинированы 129 265 жителей. Отметим, что ревакцинацию рекомендуется проводить через полгода после второго компонента прививки от ковида.

Подробнее: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновске упал до 46,6%

Как сообщало ИА REGNUM, на начало мая уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 46,6%, превысив на 3,7% среднероссийский показатель (в РФ — 42,9%).