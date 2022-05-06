Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге по причине непогоды перестало работать несколько десятков светофоров. Об этом пишут СМИ.

Зеленый светофор rkit

По данным Накануне. Ru, речь идёт о более 40 светофорах. Сейчас на перекрёстках с большой интенсивностью движения работают инспекторы ГИБДД.

Также местами остановились трамваи и троллейбусы. Причиной стало отключение контактной сети. Аварийная бригада выехала на подстанцию проведения ремонтных работ и переключения электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отмечались гроза, сильный дождь и ветер. А утром выпал снег. Из-за непогоды энергетики работают в особом режиме.

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