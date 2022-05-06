Пермь, , 09:09 — REGNUM В Пермском крае завершилась реорганизация ПКГУП «Теплоэнерго» в акционерное общество. Компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает rifey.ru.

Мусорные контейнеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В процессе преобразования сменилось и название организации на АО «Пермский региональный оператор ТКО». Это никак не отразится на потребителях. Все действующие договоры остаются в силе. Новое название оператора появится в июньских квитанциях за услугу по вывозу мусора, отметили в компании.

Изменения формы юрлица связаны с требованиями федерального законодательства. Все (100%) акции по-прежнему принадлежат правительству Пермского края в лице министерства ЖКХ и благоустройства.