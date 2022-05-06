Париж, 6 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах, передает BFM TV.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон

Состоялся первый телефонный разговор между двумя лидерами после победы Эммануэля Макрона на выборах 24 апреля. Главы государств обсудили «меры, направленные на улучшение турецко-французских отношений», а также ситуацию вокруг Украины.

Париж и Анкара уже более года пытаются улучшить двусторонние отношения, затронутые спорами по поводу Средиземноморья, Ливии или Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 мая запланировано обсуждение шестого пакета антироссийских санкций на уровне послов стран ЕС.

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