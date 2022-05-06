Пекин, 6 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. НАТО развязывает войны против суверенных государств и провоцирует гуманитарные катастрофы. Об этом постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

The Official CTBTO Photostream Чжан Цзюнь

Он отметил, что после Холодной войны НАТО неоднократно продвигалось на восток. Это не только не повысило безопасность Европы, но и посеяло семена конфликта.

«Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы», — подчеркнул китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Китая заявляли, что НАТО давно пора оставить в прошлом. Так, альянс стоило расформировать сразу после распада Советского Союза.

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