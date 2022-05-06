Луганск, , 09:06 — REGNUM За прошедшие сутки со стороны киевских боевиков было зафиксировано два обстрела территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 6 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что украинские нацисты за указанный период обстреляли город Первомайск и населенный пункт Голубовское в ЛНР, выпустив по ним четыре снаряда калибра 122 мм и четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что оценки, которые дала на заседании Совбеза ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишел Бачелет, являются односторонними.