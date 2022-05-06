Абакан, , 09:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у десяти человек, сообщили ИА REGNUM 6 мая в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 34 человека. С начала 2022 года в республике подтверждено 33 709 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,7; за семь дней — 1,0.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в регионе было подтверждено 12 случаев заражения, выздоровели 37 человек.

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