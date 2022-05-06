Абакан, 6 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у десяти человек, сообщили ИА REGNUM 6 мая в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 34 человека. С начала 2022 года в республике подтверждено 33 709 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,7; за семь дней — 1,0.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в регионе было подтверждено 12 случаев заражения, выздоровели 37 человек.