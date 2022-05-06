Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки продукты питания из России
Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. На мировые рынки необходимо вернуть удобрения и продовольственные товары из России, Белоруссии и с Украины, и сделать это нужно, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.
«Позвольте сказать ясно — серьёзное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — пояснил Гутерреш.
Генсек также заверил, что сделает всё, что от него зависит, чтобы воплотить эти меры в жизнь и обеспечить диалог.
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Как сообщало ИА REGNUM, в докладе о перспективах товарно-сырьевых рынков аналитики Всемирного банка (ВБ) указали, что в текущем году цена на энергоносители вырастет более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%.
Также эксперты отмечают, что последствия конфликта на Украине и связанного с ним роста цен на энергоносители будут продолжительными, а ценовой кризис стал самым сильным с 1970-х годов.
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