Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. На мировые рынки необходимо вернуть удобрения и продовольственные товары из России, Белоруссии и с Украины, и сделать это нужно, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

Un.org Антониу Гутерреш

«Позвольте сказать ясно — серьёзное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — пояснил Гутерреш.

Генсек также заверил, что сделает всё, что от него зависит, чтобы воплотить эти меры в жизнь и обеспечить диалог.

Читайте также: В Польше предложили ограничить ряд санкций в отношении России

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе о перспективах товарно-сырьевых рынков аналитики Всемирного банка (ВБ) указали, что в текущем году цена на энергоносители вырастет более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%.

Также эксперты отмечают, что последствия конфликта на Украине и связанного с ним роста цен на энергоносители будут продолжительными, а ценовой кризис стал самым сильным с 1970-х годов.

Ранее по теме: Подорожание продуктов питания — общемировая тенденция: эксперт