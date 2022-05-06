Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте Кайрату Лама Шарифу. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Поводом стала публикация поста антироссийского содержания в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дипломат предложил «избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России», а также переименовать Нур-Султан в Астану.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — заявили в пресс-службе.

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