Баргузинский район, Бурятия, 6 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии к административной ответственности привлекли учительницу английского языка за дискредитацию вооружённых сил России. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда.

ИА REGNUM Школьный учитель

Как выяснилось, педагог занималась критикой действий России на Украине «по развязыванию войны».

«Таким образом, Б. своими действиями подрывала доверие к проведению специальной военной операции Российской Федерации», — отметили в суде.

По итогам слушаний учительницу признали виновной и оштрафовали на 40 тыс. рублей.

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