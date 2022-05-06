Ярославль, 6 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Ярославле с 7 по 11 мая будет перекрыто движение по проспекту Толбухина. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Ярослав Овчаров/vk.com Работы на проспекте

Проспект Толбухина ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Перекрытие необходимо для ремонта коммунальных сетей.

«С 7 по 11 мая будет производиться замена инженерных сетей АО «Энергосистемы», к сожалению, без перекрытия провести данный вид работ будет невозможно, поэтому будьте внимательны в выборе пути движения. В районе дома № 31 — № 17 сквозной проезд по проспекту Толбухина будет невозможен», — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Ремонт проспекта разделен на 4 участка, всего он продлится около полугода. Но первый участок подрядчик готов сдать уже через две недели.

«Первую захватку, находящуюся в работе на сегодняшний день, подрядная организация планирует завершить в 20-х числах мая от Большой Фёдоровской до Большой Октябрьской. Далее подрядчик перейдёт на участок дороги от проспекта Ленина до проспекта Октября. И уже в июне полноценно выйдет на основной объём работ по проспекту Толбухина», — рассказал Ярослав Овчаров.

Целиком объект могут сдать в конце сентября. Подрядной организацией по ремонту проспекта является АО «РУМСР» из Рыбинска.