Вена, 6 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Власти Австрии продолжают выступать против введения эмбарго на поставки природного газа из России, так как такое решения является для республики красной линией. Об этом 6 мая заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк в интервью медиагруппе Funke.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Газовое эмбарго — это четкая красная линия для Австрии», — сказала она.

Также Шрамбёк уточнила, что, когда не можешь справиться с какой-либо ситуацией, не нужно посылать соответствующие сигналы об этом, чего в данной ситуации не могут сделать ни Австрия, ни Германия.

«Со стороны Австрии, а также со стороны Германии — однозначное «нет», поскольку эмбарго принесло бы больше вреда, чем пользы», — заключила австрийский министр цифровизации и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Евросоюзе резко увеличили закупки природного газа из России.