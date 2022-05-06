Саратов, 6 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Саратове выясняют причины смерти двоих человек на территории гостиничного комплекса. Ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Сауна

По предварительным данным, вечером 5 мая 40-летний мужчина совместно с 39-летний сожительницей находились на территории одного из гостиничных комплексов в Волжском районе Саратова. Пара прибыла сюда с целью посещения сауны. Около 19:00 (местное время) сотрудница комплекса обнаружила сожителей без признаков жизни в парилке. Прибывшие медики констатировали смерть пары.

На телах погибших повреждений не обнаружено. Точную причину смерти мужчины и женщины установит судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 58-летняя женщина пришла домой к своим родителям, проживающим в частном доме на улице Столыпина в Саратове. Родителей в жилище не было, и женщина направилась в баню, расположенную на территории домовладения, где и обнаружила без признаков жизни хозяев.

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