Киев, , 08:59 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины выписала повестки о вызове на допрос российских должностных лиц, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом 6 мая сообщается на сайте украинской генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины Официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины

Также ведомство выписало повестки на допрос директору ФСБ Александру Бортникову, главе Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал признать Украину террористическим государством, а президент республики Владимир Зеленский, по его мнению, должен понести ответственность.

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