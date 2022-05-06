Джакарта, , 08:54 — REGNUM Страны региона Юго-Восточной Азии возобновляют обязательства по ускорению искоренения малярии к 2030 году, сообщает Antara.

Малярийный комар Pixabay.com

«Страны в регионе Юго-Восточной Азии обещают активизировать действия и усилия на субнациональном уровне и уровне сообществ», — заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число случаев малярии в Юго-Восточной Азии в 2020 году сократилось. По оценкам ВОЗ, число заболевших в этот период составило около 5 млн больных, что на 80% ниже, чем в 2010 году.

При этом смертность в 2020 году достигла 8900 человек, что также на 77% ниже, чем в 2010 году. Индонезия является страной со второй по величине заболеваемостью малярией в Юго-Восточной Азии после Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии предоставляет дополнительные три дня каникул для студентов в районах Джакарты, Богора, Депока, Тангеранга, Бекаси (Джабодетабек).

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