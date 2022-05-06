Сеул, 6 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 47 человек. Об этом 6 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 6 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 035 452 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 46 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 551 879 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 410 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 157 343 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 3036 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 2 596 575 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 26 714 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 464 782.

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