Москва, 6 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве накануне Дня Победы на площадках фестиваля «Московская весна» прозвучат песни военных лет. Артисты подготовили специальные программы, посвященные 9 Мая, сообщается на портале мэра столицы.

Марк Нуждин Брошюра с песнями о Великой Отечественной войне

В дни празднования Дня Победы на всех сценах праздничных площадок фестиваля «Московская весна» выступят акапельные команды: трио, квинтеты, фольклорные ансамбли и хоровые коллективы.

Победители конкурса «Московская весна, а cappella» споют песни о войне в новой обработке. Всех их объединяет умение исполнять песни, а капелла (пение без инструментального сопровождения) и создавать неповторимые музыкальные композиции. Выступления артистов состоятся 7 и 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, парки Москвы подготовили масштабную праздничную программу в честь 77-летия Дня Победы.

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