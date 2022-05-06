Вашингтон, 6 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Власти США поставили под угрозу основы контроля над вооружениями, заморозив диалог с Россией по вопросу стратегической стабильности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке «заморозил» двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности, который был начат на саммите в Женеве, тем самым поставив под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями», — сказал он в интервью Newsweek.

Посол добавил, что Москва готова возобновить общение по соответствующей проблематике, когда Вашингтон будет готов к этому диалогу.