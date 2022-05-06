Токио, 6 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Военные корабли России и Китая за первые четыре месяца 2022 года в два раза чаще по сравнению с подобным периодом 2021 года проходили прилегающими к Японии проливами. Об этом со ссылкой на данные японского министерства обороны 6 мая сообщает газета Sankei.

Mil.ru Росийский корабль в проливе Лаперуза

Издание обобщило информацию ведомства, из которой следует, что за период с января по апрель текущего года корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и Военно-морских сил Китая проходили через прилегающие к Японии проливы в общей сложности 22 раза. Как правило, в течение предыдущих пяти лет число таких проходов не превышало 9−12.

Отмечается, что корабли ВМФ России чаще наблюдались в проливе Лаперуза, разделяющего острова Хоккайдо и Сахалин. Китайские корабли большую активность проявляли в районе Восточно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточно-Китайском и Японском морях завершились крупномасштабные учения ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» совместно с вооружёнными силами Японии.