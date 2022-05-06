Чернушинский район, Пермский край, , 08:48 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя Чернушинского городского округа. Он признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Суд

Установлено, что пермяк в 2020 и 2021 году в салоне своего автомобиля дважды вступал в половые связи отношения с несовершеннолетней, зная о ее возрасте. При этом интимная связь была по обоюдному согласию.

Суд приговорил мужчину к трём годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.