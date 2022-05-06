Москва, 6 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Евросоюзе резко увеличили закупки природного газа из России. Об этом сообщил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

По словам эксперта, в ЕС наблюдается взрывной рост поставок, вызванный риском отключения новых потребителей и более выгодной ценой.

«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза», — приводит слова Белогорьева РИА Новости.

По его словам, вернулись к прежним объёмам поставки по газопроводу «Ямал-Европа», ранее упавшие до нуля.

При этом в апреле 2022 года объёмы поставок Газпрома в страны дальнего зарубежья снизились на 24%, составив 11,6 миллиарда кубометров.