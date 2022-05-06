Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Запад устроил элементарный беспредел и грабёж, захватывая российские активы. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН.

Василий Небензя The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

По его словам, против России действуют не только бесчисленные санкции и запреты. У граждан, не имеющих никакого отношения к специальной военной операции на Украине, отнимают частную собственность. Более того, в западных странах заморожены принадлежащие России счета на сумму $300 млрд.

«Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада», — заявил Небензя и добавил, что «сегодня просто сброшены маски».

О каком международном праве можно говорить, добавил он. Это не выдуманный Западом порядок, основанный на правилах, и даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабёж, заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя заявил также, что Запад давно готовил экономическую войну против России, и теперь запустил «маховик репрессий».

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