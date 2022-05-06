Небензя: Дикий Запад сбросил маску и грабит Россию
Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Запад устроил элементарный беспредел и грабёж, захватывая российские активы. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН.
По его словам, против России действуют не только бесчисленные санкции и запреты. У граждан, не имеющих никакого отношения к специальной военной операции на Украине, отнимают частную собственность. Более того, в западных странах заморожены принадлежащие России счета на сумму $300 млрд.
«Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада», — заявил Небензя и добавил, что «сегодня просто сброшены маски».
О каком международном праве можно говорить, добавил он. Это не выдуманный Западом порядок, основанный на правилах, и даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабёж, заключил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, Небензя заявил также, что Запад давно готовил экономическую войну против России, и теперь запустил «маховик репрессий».
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