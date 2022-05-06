Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Конституционная реформа, которую планируется провести в Казахстане направлена на то, чтобы передать часть полномочий президента республики парламенту. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в видеообращении к согражданам.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным правительством», — сказал Токаев.

Он отметил, что реформа должна трансформировать государственную модель республики и усилить представительную ветвь власти, в том числе на областном и районом уровнях. Введение мажоритарной системы депутатов позволит гражданам страны эффективней влиять на политику государства.

Напомним, Токаев назначил проведение референдума на 5 июня. 6 мая должен быть обнародован проект закона о внесении поправок в конституцию республики.