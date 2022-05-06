Эр-Рияд, 6 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв отсудил матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттифаком». Встреча прошла 5 мая.

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогали Карасёву лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоассистентом был Виталий Мешков.

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Аль-Иттифака». На четвёртой добавленной к первому тайму минуте Карасёв назначил в ворота «Аль-Таавуна» пенальти, который не был реализован.

Напомним, Карасёв с 2010 года является судьёй Международной федерации футбола (ФИФА). В 2021 году он стал первым российским арбитром, работавшим на матче за Суперкубок УЕФА.