Петропавловск-Камчатский, 6 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. На Камчатке при строительстве нового корпуса школы №33 после введения антироссийских санкций возникли трудности с оснащением учреждения мебелью и оборудованием. Но специалистам удалось найти всё необходимое отечественного производства и они заверяют, что новый корпус школы станет самым современным на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Новое здание рассчитано на 650 учащихся и состоит из трёх блоков, в которых будут расположены учебные классы, кабинеты, медицинский блок, раздевалки, гардеробные, столовая с производственными помещениями, спортивный и актовый залы на 450 человек, библиотека с читальным залом, помещения для работы кружков. Всё импортное оборудование и мебель будут отечественного производства, за исключением того, что закупили до введения санкций.

«Мы согласовали с городской администрацией нормокомплект по мебели, оборудованию и инвентарю. Известно, что у нас определённые проблемы составило импортозамещение, потому что школа должна стать одной из самой современных в крае, то есть там предусмотрена большая насыщенность современным оборудованием и аппаратурой, начиная от компьютерного оснащения и заканчивая пищевым блоком и кухонным оборудованием. В течение марта и части апреля мы искали российские аналоги, работа была проведена успешно», — рассказал министр строительства и жилищной политики Камчатки Андрей Дегодьев.

Готовность нового корпуса школы №33 составляет уже 66%. Сдать объект планируется к августу 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае ожидается запуск нового производства по выпуску компьютерного оборудования и периферии. Завод построен в Ессентуках и назван «Бештау Электроникс». Его ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2022 года