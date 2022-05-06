Уфа, 6 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Просадка грунта произошла на одной из улиц Уфы. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

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Он сообщил, что инцидент произошел ночью 6 мая около по улицы Лесной проезд 3/2.

«Первое обследование показало, что образовалась воронка диаметром 50 метров и глубиной пять метров», — сообщил глава города.

По его словам, к счастью обошлось без пострадавших. Территория была огорожена. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. После этого, будут проведены изыскания, по результатам которых специалисты начнут восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело о ненадлежащем обслуживании многоквартирных домов.