Томск, 6 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Томская области на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны направит более 50 млн рублей. Это дополнительные соцвыплаты к пенсиям и федеральным льготам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветеран

В частности, на эти средства будут отремонтированы дома участников войны и их вдов, компенсируют затраты на зубопротезирование и оздоровление в палатах повышенной комфортности.

«Также ветераны войны, труженики тыла и вдовы участников получат ежемесячные и единовременные выплаты. Непосредственно ко Дню Победы участники Великой Отечественной и труженики тыла получат дополнительные выплаты по распоряжению губернатора Томской области», — добавили в администрации.

Добавим, что по данным на начало мая в регионе проживает 2470 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 74 фронтовика.