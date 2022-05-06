Кишинёв, 6 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон 9 Мая на празднование Дня Победы наденет георгиевскую ленту, несмотря на то, что ее запретили носить в стране. Об этом он сообщил в интервью на телеканале Publika TV.

Георгиевская лента

«Я не призываю всех сделать то же самое, каждый должен решить для себя, это личная ответственность. Но закон о запрете ленты будет аннулирован — или будущей властью, или ЕСПЧ», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что в случае штрафа обжалует его в Европейском суде по правам человека. Экс-президент призвал поступить так же всех, кого оштрафуют.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции готовятся штрафовать участников акций на 9 Мая, в том числе ветеранов.