Балашов, Саратовская область, , 08:46 — REGNUM Жителя Саратовской области признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек. Суд приговорил 46-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Установлено, что в июне 2021 года житель города Балашова встретил на пляже двух отдыхавших там 10-летних девочек. Воспользовавшись тем, что дети были одни, мужчина совершил в отношении них действия сексуального характера. Тогда девочки никому не рассказали о произошедшем. В начале июля дети вновь столкнулись с этим же мужчиной на пляже. Он также совершил действия сексуального характера в отношении них обеих. По приходу домой одна из девочек рассказала обо всем старшей сестре, которая обратилась в полицию и сообщила о случившемся родителям.

Подозреваемый вину признал и раскаялся в содеянном.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 58-летний мужчину признали виновным в совершении пяти эпизодов преступления против половой неприкосновенности ребенка.

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