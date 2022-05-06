Сосновский район, Челябинская область, , 08:43 — REGNUM В Челябинской области 35-летний житель Сосновского района отдан под суд за истязание, убийство ребёнка и угрозу убийством. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным следствия, он жил с супругой и пасынком 20-18 года рождения и причинял им психические и физические страдания, в том числе избивал жену, зная о её беременности. А в мае 2021-го вылил на ребёнка из чайника горячую воду, причинив ему ожоги лица и тела, и пригрозил убить супругу, если та вызовет медиков.

Вину обвиняемый не признал и отказался от дачи показаний. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.