Ярославль, 6 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Ярославле 4 новых троллейбуса приобретут за 57,05 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Http://yarget.ru Троллейбус

Решение о приобретении новых транспортных средств было принято давно. Изначально в мэрии хотели взять в лизинг 10 новых троллейбусов, но потом решили приобрести машины сразу, без лизинговых платежей. Как ранее сообщало ИА REGNUM о закупке власти объявили в середине апреля, оценив 4 троллейбуса в 70 миллионов рублей.

И вот теперь итоги конкурсных процедур подведены. Для участия было подано две заявки, победил торговый дом «Транс-Альфа» из Вологды. 4 новых троллейбуса 2021 года выпуска победители поставят за 57 миллионов 50 тысяч рублей. Закупка подешевела сразу на 13 миллионов. Таким образом, одна машина обойдется «Яргорэлектротрансу» в 14,5 миллиона рублей. Троллейбусы должны быть поставлены в Ярославль в течение трех месяцев с момента заключения договора.