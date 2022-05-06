Загреб, , 08:40 — REGNUM Хорватия не готова к реализации перехода на евро как единой валюты в условиях финансового и энергетического кризисов, а также высокой инфляции. Об этом заявил глава фракции оппозиционной партии «Хорватские суверенисты» Марьян Павличек 5 мая в ходе заседания парламента республики.

Евро Иван Шилов © ИА REGNUM

Он назвал неразумным вступление в еврозону во время таких событий. Павличек отметил, что идея с введением европейской валюты является не экономической программой, а политическим проектом премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Политик напомнил, что за последнее время ВВП республики замедлился до 3%, а инфляция достигла 7,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля лидер оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава заявил, что в условиях мирового кризиса Хорватии навредит официальный переход на евро.

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