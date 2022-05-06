Пермь, 6 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Из Перми 5 мая отправлен вагон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

permkrai.ru Вагон с гуманитарным грузом

Это уже четвёртый по счёту рейс с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Ранее помощь отправляли автотранспортом.

Брендированный вагон доставит 90 кубометров строительной доски в Москву. Там же будет сформирован единый состав из вагонов от каждого субъекта РФ, и поезд отправится в Ростовскую область для дальнейшей транспортировки в Донбасс.

Добавим, пермяки активно участвуют в благотворительности. С марта по апрель 2022 года отправлено три колонны груза общим весом более 140 тонн. Пермяки приносят в пункты приёма строительные материалы, мясные консервы, крупы, макаронные изделия, муку, средства личной гигиены, тёплую одежду и другие товары для жителей Донбасса.