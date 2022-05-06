Луганск, 6 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике под обстрел украинских формирований попал город Первомайск. Об этом 6 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

За прошедшие сутки в республике зафиксировали два обстрела, целями которого оказались населённые пункты Первомай и Голубовское. Боевики применили артиллерийские орудия калибром 122 мм и 120-мм миномёты. Всего выпущено четыре снаряда и четыре мины.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 мая украинские боевики обстреливают в ДНР город Ясиноватая.