Москва, , 08:36 — REGNUM Парки Москвы подготовили масштабную праздничную программу в честь 77-летия Дня Победы. 9 Мая будут отмечать в 26 зонах отдыха, сообщается на портале мэра столицы.

Парад Победы на Красной Площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посетителей столичных парков услышат т музыку, стихи и песни военных лет, увидят фотографии и документальную кинохронику 40-х годов XX века. В парках состоятся концерты, спектакли, парады оркестров и пиротехнические шоу.

Праздничные мероприятия в День Победы пройдут с 13:00 до 22:00. Присоединиться к ним можно будет бесплатно и без предварительной регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День Победы 9 Мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк».

Читайте также: Москвичей приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»