Кызыл, , 08:36 — REGNUM Жители Тувы сегодня, 6 мая, отмечают День конституции республики. Этот день объявлен выходным в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Герб Тувы

В своём поздравлении с праздником глава республики Владислав Ховалыг отметил, что принятая более 20 лет назад конституция эффективно защищает права граждан, закрепляет равенство всех перед законом, является надёжной основой социально-экономических достижений.

«Главное условие для благополучия и процветания Тувы — это консолидация и конструктивное взаимодействие всех политических сил, органов местного самоуправления, общественных организаций и каждого жителя нашей республики, его активность и участие», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: В майские праздники жители Тувы отдохнут на день больше