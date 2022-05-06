Вашингтон, 6 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В настоящее время основная деятельность посольства США в России сводится к разрешению вопросов граждан США, находящихся под стражей в России. Об этом в интервью CNN заявил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.

США и Россия

«Я время от времени контактирую с Министерством иностранных дел [России] прежде всего насчёт находящихся под стражей американских граждан, это одно из моих главных занятий в настоящее время», — цитирует ТАСС американского дипломата.

Ещё одно направление работы посольства — контакты по вопросам координации NASA и Роскосмоса и поддержание функционирования дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля состоялся обмен осуждённого в 2011 году в США на 20 лет лишения свободы за якобы причастность к контрабанде наркотиков лётчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который в РФ отбывал наказание за нападение на сотрудника полиции, совершённое им в 2020 году.